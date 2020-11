Gattuso non cambia idea: il Napoli sfida il Rijeka, nuovo ruolo per Zielinski

Il Napoli sfida il Rijeka in Europa League, Gattuso senza Osimhen non cambia modulo e lancia Zielinski in nuovo ruolo.

La notte di Europa League per dimenticare la sconfitta con il Milan ed il confronto di lunedì a Castel Volturno. Gattuso con il Rijeka ha deciso di puntare ancora sul 4-2-3-1 ma con Zielinski nel ruolo di trequartista. Secondo quanto scrive Repubblica sarà proprio il polacco ad agire alle spalle di Petagna in posizione centrale. Dunque Senza Osimhen non si torna al 4-3-3 ma si contineurà a giocare con il modulo voluto fortemente dal tecnico del Napoli. L’attacco sarà completato da Insigne e Politano, con l’ex Inter che è sembrato uno dei migliori nella sfida persa con i rossoneri.

Ma oltre alla novità di Zielinski trequartista con il Rijeka in Europa League, Gattuso ha pronti anche altri cambi. In difesa ritorna Maksimovic al posto di Manolas, mentre in mediana confermato Bakayoko, che sarà squalificato in campionato, al suo fianco dovrebbe giocare uno tra Lobotka e Demme con Fabian Ruiz inizialmente in panchina. In difesa confermati Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre in porta ci andrà ancora Meret poiché Ospina è ancora alle prese con guai fisici e potrebbe rientrare con la Roma.