Infortunio Osimhen, il Napoli: “Il 16 ottobre si saprà la verità”

Il Napoli fa chiarezza sull’infortunio di Osimhen in nazionale: il 16 ottobre arriveranno informazioni ufficiali per conoscere l’entità del problema.

CALCIO NAPOLI.Il Napoli è uscito allo scoperto sull’infortunio occorso a Victor Osimhen con la Nigeria. L’attaccante era uscito dolorante nella sfida contro l’Arabia Saudita e dal suo paese erano emerse indiscrezioni su un possibile problema al tendine del ginocchio.

La società azzurra ha fatto sapere che per conoscere la reale entità dell’infortunio di Osimhen bisognerà aspettare lunedì 16 ottobre, quando arriveranno comunicazioni e informazioni ufficiali.

Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno per sapere con certezza quanto dovrà stare fuori il bomber nigeriano, fondamentale per gli equilibri del Napoli. La sosta per le nazionali tiene col fiato sospeso i tifosi.