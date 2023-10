Infortunio Osimhen: Il CT della Nigeria Conferma: “Salta la prossima partita, decideremo se farlo tornare a Napoli” -VIDEO

Aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, direttamente dal CT della Nigeria.

Ultime notizie calcio Napoli. Il CT della Nigeria, Jose Pesseiro, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo l’infortunio subito in amichevole. Ecco cosa significa per il Napoli e per la squadra nazionale nigeriana.

H2: Cosa Significa l’Infortunio di Osimhen per il Napoli e la Nigeria?

Jose Pesseiro, l’allenatore della Nigeria, ha dichiarato in un’intervista con OmaSportsTV che Victor Osimhen è attualmente in contatto con i medici per valutare l’entità del suo infortunio.

L’infortunio di Victor Osimhen lo renderà indisponibile per la prossima partita della Nigeria e potrebbe influenzare la sua partecipazione ai prossimi impegni del Napoli.

“Victor è un giocatore fantastico, il Napoli ha bisogno di lui, e anche noi abbiamo bisogno di lui,” ha detto Pesseiro. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di non rischiare ulteriori infortuni, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati. “Far giocare Osimhen in 3 giorni può essere pericoloso. Quindi facciamo il massimo per le sue condizioni e adesso è in contatto col dottore: chiamano la clinica, fanno gli esami e poi decideremo se tornerà al Napoli o resterà qui,” ha aggiunto, indicando che il giocatore probabilmente non sarà disponibile per la prossima partita della Nigeria.

Questo aggiornamento solleva preoccupazioni sia per il Napoli che per la Nigeria, poiché entrambe le squadre contano molto sul contributo di Osimhen. Il club e la nazionale sono in continuo contatto per monitorare la situazione e prendere una decisione informata su quando sarà sicuro farlo tornare in campo.

Ecco il video: