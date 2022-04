Infortuni Napoli: speranza Juan Jesus, out Di Lorenzo, la situazione di Ospina e Lobotka

Il Napoli deve fare i conti con l’emergenza in difesa per la sfida con l’Empoli di domenica prossima: Koulibaly squalificato, Juan Jesus infortunato come Di Lorenzo. Proprio nella giornata di ieri è arrivata un’altra doccia fredda per Luciano Spalletti che ha sputo della distorsione al ginocchio per Juan Jesus. Un problema da non sottovalutare, perché la squalifica di Koulibaly, inventata da Di Bello, pesa e non poco.

Ma il problema infortuni in casa Napoli riguarda anche altri giocatori. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, per Empoli-Napoli mancheranno anche Di Lorenzo, Lobotka e Ospina.

Empoli-Napoli: infortunio Juan Jesus

La speranza per Spalletti è solo quella di recuperare Juan Jesus dalla distorsione al ginocchio. La situazione è da monitorare nelle prossime ore. C’è un cauto ottimismo in casa Napoli, ma non si può dire che Juan Jesus scenderà sicuramente in campo con l’Empoli. Si cercherà di recuperarlo al volo, ma qualora non dovesse farcela allora in campo ci dovrà andare Tuanzebe. Il difensore di proprietà del Manchester United in questa stagione col Napoli ha messo a referto solo 2 presenze, una in campionato l’altra in Coppa Italia. Poi ha passato gran parte del tempo in infermeria. Ecco perché la speranza di tutti è di porter contare su Juan Jesus in coppia con Rrahmani.