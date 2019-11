incontro Mertens-De Laurentiis a Castel Volturno. L’attaccante ha lasciato per ultimo il centro tecnico. filtra una possibilità di rinnovo.

La giornata del Napoli si è conclusa con l’incontro di Mertens con De Laurentiis. Il patron nel pomeriggio si è recato al centro tecnico di Castel Volturno e ha incontrato la squadra.

I numerosi retroscena dell’incontro sono stati raccontati da Carlo Alvino e dalla redazione di Sky sport. L’emittente satellitare ha raccontato i particolari del colloquio tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens:

“Aurelio De Laurentiis ha voluto confrontarsi individualmente con Dries Mertens, tra i leader della squadra e tra gli ultimi ad andare via dal Centro Tecnico oggi. Il belga ha lasciato Castel Volturno dopo pranzo a capo chino e nascosto sotto il cappuccio.

Secondo quanto filtra ci sarebbe stata una nuova riapertura di De Laurentiis per il rinnovo del contratto a Dries Mertens.

Il presidente ha dato la sua disponibilità per discutere di un possibile allungamento di contratto alle cifre precedentemente proposta, circa 4 milioni all’anno per un biennale con opzione sul terzo anno.

Mertens ha registrato l’offerta del presidente De Laurentiis e ha riferito che darà una risposta ufficiale entro poche settimane”.

La redazione sportiva di Sky hai poi concluso: “Situazione in evoluzione anche per Josè Maria Callejon, che De Laurentiis ha voluto incontrare prima di Mertens, anche per lo spagnolo si è aperta una possibilità di rinnovo.

I prossimi giorni e soprattutto i risultati che matureranno saranno determinati per l’evoluzione della situazione rinnovi.