Improta: “De Laurentiis vuole lo scudetto ma…”

Gianni Improta ha parlato ai microfoni di Radio Goal, riflettendo sui movimenti di mercato della squadra azzurra ma anche delle ambizioni per la prossima stagione. L’ex giocatore dice: “Ho sempre detto che se il Napoli mantiene intatta la spina dorsale cone Ospina, Koulibaly e Osimhen, magari trattenendo pure Mertens può puntare al titolo. Ma queste verità le sapremo ad inizio luglio, quando si potranno fare delle valutazioni più precise sul mercato del Napoli. Per il rinnovo di Mertens pare che si possa sapere qualcosa in più, ma oramai si è capito da che parte stanno i tifosi del Napoli“. Inoltre la prossima settimana termineranno anche gli impegni di Mertens con il Belgio in Nations League, quindi si potrà avere qualche risposta in più.

Improta: calciomercato e scudetto Napoli

Ma Improta parla anche delle recenti dichiarazioni del presidente dei partenopei: “De Laurentiis ha detto che farà di tutto per lo scudetto al Napoli, poi vuole vendere i pezzi migliori, mi sembra veramente illogico. Il presidente vuole dimezzare i costi e non sembra fare deroghe su questo principio, ma in alcuni casi dovrebbe fare delle eccezioni”. Improta ‘benedice’ le operazione che hanno portato “Kvaratkshelia al posto di Insigne e la conferma di Juan Jesus e Anguissa. Ottimo anche il rinforzo di Mathias Olivera, finalmente il Napoli ha un terzino basso. Ripeto se l’ossatura portante della squadra resta intatta, si può puntare a qualcosa di importante“. Su Ostigard e Deulofeu ha aggiunto: “Sono giocatori che possono fare bene. Se Deulofeu va a sostituire Mertens non cambia molto la sostanza. Ostigard come quarto centrale sarebbe sicuramente un ottimo acquisto“.