Immobile vuole il Napoli. Il bomber della Lazio vorrebbe raggiungere Gattuso. Novità per quanto riguarda Andrea Belotti del Torino.

Immobile al Napoli? Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato di Rai sport, Ciro Venerato, l’attaccante napoletano, gradirebbe un trasferimento in maglia azzurra.

Secondo il giornalista Immobile direbbe si al Napoli senza indugi, ed avrebbe già manifestato la sua disponibilità all’eventuale operazione.

“Il primo nome per sostituire Arkadiusz Milik, per quanto difficilissimo, è Ciro Immobile, ha spiegato Venerato. L’attaccante della Lazio è il vero sogno di Gennaro Gattuso.

Immobile, ha già detto si, se Claudio Lotito gli dicesse d’aver raggiunto un accordo con Aurelio De Laurentiis, Ciro verrebbe a piedi a lavorare con Gattuso nella propria città. Manca però l’intesa con la Lazio”

Venerato ha poi aggiunto: “Posso dirvi con contezza che Andrea Belotti non interessa per questioni tattiche“.

NAPOLI, IMMOBILE SARÀ IL NUOVO ATTACCANTE?

Ciro immobile in azzurro? per ora è solo una suggestione di mercato, ma in futuro potrebbe diventare qualcosa di più. L’attaccante di origini napoletane, ha vissuto stagione perfetta alla Lazio.

capocannoniere in Serie A con 26 gol in 25 partite, l’attaccante ha trascinato la squadra di Inzaghi fino al secondo posto in classifica.



Il rendimento di Immobile, ha stuzzicato Rino Gattuso che lo ha eletto come suo primo obiettivo per l’estate. Trattativa difficile con Lotito che, sfruttando l’annata magica del calciatore, potrebbe chiedere cifre elevate.

Tra Napoli e Immobile l’inseguimento prosegue ormai da anni, magari questa è la volta buona?