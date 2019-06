Il Napoli torna su Zapata. Ecco quanto chiede l’Atalanta

Il Napoli torna su Zapata. L’esplosione del colombiano non è passata inosservata. De Laurentiis incontra Percassi. L’Atalanta per cedere il bomber chiede 70 milioni.







Qualcosa sul mercato del Napoli è cambiato. solo qualche estate fa quando si accostavano grandi nomi al Napoli De Lauirentiis si arrabbiava. Capitò con Cavani («se si dimezza lo stipendio e il Psg me lo lascia, lo prendo», provocò), ancora peggio con Benzema, definito brutalmente «vecchio», tanto che l’attaccante francese rispose per le rime.

Cosa è cambiato un anno dopo da portare addirittura il presidente a discutere ufficialmente di una trattativa costosa e complessa come quella che porta a James Rodriguez, senza escludere la pista. El Bandito non è l’unico colombiano che piace al Napoli, Duvan Zapata non è mai uscito dai radar azzurri. Ad ancelotti non è passata inosservata la rete di Zapata in copa america con assist proprio di James.

IL NAPOLI TORNA SU ZAPATA

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il Napoli è tornato alla carica per duvan Zapata, De Laurentiis nei giorni scorsi ha incontrato il suo collega Percassi, presidente dell’Atalanta.







Gli ostacoli da superare non mancano di certo, a partire dalla valutazione che ne fa l’Atalanta, che per vendere il suo bomber di riferimento chiede 70 milioni di Euro. Al di là di questo, rappresenterebbe proprio quel tipo di punta che ad Ancelotti non dispiacerebbe disporre.