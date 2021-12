Il Napoli riprende gli allenamenti: Spalletti sorride a metà

Il Napoli ritorna ad allenarsi a Castel Volturno, la squadra prepara la sfida con la Juventus e recupera Insigne e Fabian Ruiz. Nella giornata di ieri è arrivata finalmente una buona notizia per Luciano Spalletti che potrà vedere al Konami Center di Castel Volturno, sia Insigne che Fabian Ruiz guariti dal Covid. I due giocatori rientreranno a disposizione, ma dovrà essere lo staff medico a giudicare le loro condizioni. Sia l’attaccante che il centrocampista sono reduci da infortunio, quindi bisognerà capire se hanno recuperato e possono allenarsi in gruppo, oppure devono sottoporsi ancora ad allenamenti personalizzati. Fabian e Insigne hanno saltato le ultime sfide di campionato e Spalletti spera di poterli avere per la sfida del 6 gennaio 2022 con la Juventus.

Attualmente il Napoli ha tantissimi problemi di formazione: Lozano è positivo al Covid, Mario Rui sarà squalificato con la Juve. Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen vanno in Coppa d’Africa a gennaio, anche se per l’attaccante nigeriano bisogna attendere il parare decisivo dei medici. Resta una formazione decimata quella del Napoli di Spalletti, che aspetta qualche segnale dal calciomercato. Rinforzi che servono per avere almeno dei sostituti da poter portare in panchina, altrimenti diventa davvero tutto molto complicato per l’allenatore ed il gruppo.