Il Napoli: “Mai contattato la Uefa”, il comunicato ufficiale della SSCN

“Il Napoli non ha contattato la Uefa per subentrare in Champions League” lo chiarisce la SSCN con un comunicato ufficiale. Nelle ultime ore da parte di Bein Sport si è parlato di un contatto da parte del club azzurro alla Uefa per capire le possibilità di subentrare alla Juventus in caso di squalifica. Da tempo si parla oramai di una possibile squalifica delle tre società che fanno parte ancora della Superlega: Real Madrid, Barcellona e Juventus, che dovrebbe portare ad una esclusione dalla Champions League 2021-22.

La SSCN con un comunicato ufficiale ha voluto escludere un intervento diretto del Napoli in questa situazione. De Laurentiis ha voluto sempre tenere un profilo basso sulla vicenda, non intervenendo mai a gamba tesa, così come hanno fatto tanti altri club. E’ ovvio che se ci fosse la possibilità si cercherebbe di capire come fare, ma il Napoli esclude ogni contatto diretto con il massimo organismo europeo del calcio.

Napoli in Champions: il comunicato della SSCN

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis non ha contattato la Uefa riguardo la possibilità di subentrare nella prossima edizione della Champions League. L’indiscrezione riportata da Bein Sports è priva di fondamento” questo quanto comunicato dal Napoli, attraverso il profilo twitter ufficiale.