Il Napoli con la Sampdoria: Spalletti lancia un messaggio alla squadra

Quattro vittorie consecutive per il Napoli nel campionato di Serie A ma Luciano Spalletti vuole tenere alta la tensione, ora c’è la Sampdoria. Il tecnico del Napoli ha voluto lanciare un messaggio alla squadra al rientro dal Konami Center di Castel Volturno. La Sampdoria fino ad ora ha collezionato 5 punti in classifica, la squadra di D’Aversa viene dalla bella vittoria con l’Empoli per 3-0 e è rilanciata. Un motivo in più per non abbassare la tensione per il Napoli in vista della sfida di Marassi.

Sampdoria-Napoli: Spalletti parla alla squadra

Tuttosport scrive di uno Spalletti super concentrato che vuole continuare ad incrementare le statistiche del Napoli dopo 4 vittorie consecutive. “Il modo migliore per dimenticare il primo posto in Serie A conquistato lunedì sera è concentrarsi subito sulla prossima partita. Ecco perchè Spalletti, dopo il successo contro l’Udinese, ha riportato il Napoli con i piedi per terra, sul campo di allenamento e con la buona notizia che anche Demme, dopo Meret, ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo“. Questo il messaggio che Spalletti ha voluto lanciare al gruppo per tenerlo super concentrato in vista della sfida con la Sampdoria di D’Aversa.

