Il Napoli batte in rimonta il Benevento: il commento della SSCN

Il Napoli è riuscito a battere in rimonta il Benevento, grazie ai gol di Lorenzo Insigne e Andrea Petagna, tre punti sofferti per gli azzurri.

Riuscire a vincere con il Benevento non è stato affatto semplice. La squadra di Gattuso ha dovuto faticare molto, ma nel secondo tempo ha avuto il dominio del gioco ed ha ribaltato il risultato. Ecco il commento della SSCN:

Il Napoli vince il derby con l’ora solare. Gli azzurri si accendono un’ora dopo e ribaltano la partita al “Vigorito” in maniera travolgente in 7 minuti irresistibili. Roberto squilla e Lorenzo risponde nel suggestivo duello in famiglia. Insigne al 60′ dissolve le streghe con un incantesimo di magia da alchimista trasformando il metallo in oro con un delizioso sinistro sotto l’incrocio. Prima il fioretto poi la sciabola. Quella dell’armata pesante di Andrea Petagna che da poco entrato gira di potenza un ricamo di Politano per l’urlo del sorpasso. Il Napoli vince la quarta partita su quattro in campionato. Un successo luminoso e solare, come l’ora che ha scandito il derby azzurro del Vigorito…