Il ministro Boccia: “Misure di contenimento saranno prolungate”

Il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia a Sky Tg 24 annuncia che le “misure in scadenza il 3 aprile saranno inevitabilmente prolungante”.

Manca solo l’ufficialità che arriverà dal Consiglio dei Ministri, ma è inevitabile che le misure di contenimento in scadenza il 3 aprile saranno prolungate. Un’ulteriore conferma viene data dal ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia che dice: “Le misure saranno inevitabilmente prolungate. I tempi li deciderà, così come sempre accaduto, il Consiglio dei Ministri che decidere in base alle indicazioni della comunità scientifica“. Secondo Boccia in questo momento “parlare di riapertura è inopportuno e irresponsabile”.

Intanto in Campania il presidente Vincenzo De Luca ha già prolungato la quarantena fino al 14 aprile, allo stesso modo anche le attività commerciali come bar e pizzerie dovranno restare chiusi almeno fino a quella data. Infatti non è ancora detto che dopo Pasqua si possano riaprire le attività, ma si vaglierà strada facendo.