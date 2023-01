Il Milan affondato col Sassuolo, Dionisi lezione di calcio a Pioli: il video dei gol

Il Milan perde 5-2 col Sassuolo nella ventesima giornata di Serie A. I rossoneri perdono la seconda posizione dopo la vittoria dell’Inter con la Cremonese.

Arriva un’altra disfatta per il Milan che perde col Sassuolo e perde il secondo posto in classifica. La squadra di Dioni domina contro quella di Pioli e chiù in vantaggio il primo tempo grazie ai gol di Defrel, Frattesi e Berardi. In mezzo la rete di Giroud, quella del momentaneo 2-1.

Nella ripresa entra Leao per De Ketelaere ma la musica non cambia. Il Sassuolo segna altro due gol con Laurienté ed Henrique. Il gol di Origi del 5-2 serve solo per le statistiche.