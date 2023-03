Il metodo Giuntoli: “Lancio i galleggianti e attendo”

Cristiano Giuntoli viene considerato uno dei migliori direttori sportivi d’Italia dopo i colpo Kvaratskhelia e Osimhen.

In estate Giuntoli con De Laurentiis ed il gruppo scouting hanno messo a segno un vero capolavoro. Spalletti sul campo ha raddoppiato il valore della rosa del Napoli, ma ad assemblarla ci ha pensato il direttore sportivo della SSCN.

Rinunciare a giocatori del calibro di Mertens, Insigne, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz, non sarebbe stato facile per nessuno. Invece Giuntoli ha continuato a lavorare in gran segreto, mettendo a segno dei colpi incredibili. Kvaratskhelia e Kim erano semi sconosciuti quando sono arrivati in azzurro, tra lo scetticismo generale anche degli operatori di mercato e degli addetti ai lavori. Ora per acquistare Osimhen e Kvaratskhelia servono oltre 300 milioni di euro, a cui si aggiungono almeno 70 milioni di euro per chi volesse prendere anche Lobotka.

Napoli: il metodo Giuntoli fa scuola

“La squadra che un inverno fa aveva già costruito nella sua mente: via uno e dentro un altro. Tipo Kvara: c’è lui sul podio dei capolavori insieme con Osimhen e Lobotka. La storia è così: Zaccardo lo suggeriva da tempo, Giuntoli lo voleva da sempre e alla fine l’ha preso al momento giusto. A 11,5 milioni piuttosto che 30. Come dice lui, testualmente: lancio i galleggianti e attendo” scrive Corriere dello Sport.