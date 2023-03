Quanto vale Kvaratskhelia: è acqua minerale che diventa champagne

Kvicha Kvaratskhelia ha visto aumentare il valore del suo cartellino del 943% fino ad ora, è stato acquistato dal Napoli per 11,5 milioni di euro.

Il Napoli con Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis hanno messo a segno un colpo pazzesco con Kvicha Kvaratskhelia. Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico.

Il georgiano è un fenomeno sul campo ed ha margini di crescita assoluti, ricordando che ha solo 22 anni e si affaccia per la prima volta sia al campionato italiano, sia alla Champions League. Kvaratskhelia è andato già in doppia cifra, sia di assist che di gol, ma la stagione calcistica italiana ed europea, è ancora lunga.

Qual è il valore di Kvaratskhelia?

Secondo Corriere dello Sport il valore del cartellino di Kvaratkshelia è di 120 milioni di euro, ma a fine stagione il prezzo potrebbe salire. Il Napoli che vince lo scudetto e magari va avanti in Champions League, anche grazie ai gol e le giocate del georgiano, farebbe inevitabilmente salire il prezzo del giocatore. Ovviamente aumenterebbe anche il valore complessivo della rosa di Spalletti che è già raddoppiato da inizio campionato.

Kvaratskhelia fa segnare un +943% di incremento di valore, dato che la SSCN lo ha acquistato a 11,5 milioni di euro. Insomma un “acquisto destinato a segnare la storia del calciomercato e una scalata inarrestabile” come scrive Corriere dello Sport.