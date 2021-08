Il Mattino – Spalletti deluso, rosa incompleta. Arriva solo un centrocampista

Luciano Spalletti non felice dei risultati del calciomercato del Napoli lo scrive Il Mattino. Secondo il quotidiano partenopeo il tecnico azzurro non sarebbe felicissimo dei movimento del club sul mercato. Gli azzurri fino ad ora non hanno ceduto i pezzi migliori: vedi Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, ma la rosa non è ancora completa. Numericamente ci sono due terzini sinistri, ma Ghoulam e Mario Rui non offrono ampie garanzie. Emerson Palmieri era una richiesta esplicita del tecnico, che però non è stato accontentato. Inoltre bisogna stare ancora attenti sul mercato in uscita, dato che alcuni big potrebbero lasciare Napoli negli ultimi giorni di mercato.

Calciomercato: Napoli a caccia di un centrocampista

Al Napoli manca anche un mediano vista l’assenza per infortunio di Demme e Bakayoko tornato al Chelsea per fine prestito. Il Napoli segue alcuni profili in mediana, il preferito è Youssouf ma le difficoltà sono legate alla liquidità del club azzurro. Stando alle ultime notizie di calciomercato del Napoli, riportate da Il Mattino il club si muoverà per prendere un solo centrocampista. Spalletti si aspettava qualcosa in più da Cristiano Giuntoli, magari un esterno ma soprattutto avrebbe voluto la rosa al completo prima di giocare la gara tra Napoli e Venezia, primo match della nuova stagione di Serie A.