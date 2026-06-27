27 Giugno 2026

Il Mattino: “L’assalto alle stelle”

redazione 27 Giugno 2026
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Il mercato del Napoli entra in una fase di riflessione, ma le strategie del club restano ben definite. Mentre Massimiliano Allegri è sempre più vicino all’ufficializzazione e Giovanni Manna continua a lavorare sui principali obiettivi, la società monitora anche le situazioni dei big della rosa, tra possibili offerte in arrivo e rinnovi da definire.

Come racconta Il Mattino, Scott McTominay continua ad attirare l’interesse di diversi club europei. Il centrocampista scozzese piace in Spagna, Francia e Inghilterra e, nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato anche al Real Madrid, dove José Mourinho lo considererebbe un profilo ideale dopo averne apprezzato le qualità ai tempi del Manchester United.

Secondo Il Mattino, il Napoli non è però preoccupato dalla situazione. Il rinnovo di contratto con McTominay resta una priorità e i contatti riprenderanno al termine del Mondiale. Il centrocampista non ha mai nascosto la volontà di proseguire la propria esperienza in azzurro, anche se eventuali proposte provenienti da grandi club europei potrebbero rappresentare una tentazione da valutare.

Sul fronte offensivo resta aperta anche la posizione di David Neres. Come evidenzia ancora Il Mattino, il Benfica segue con attenzione l’evoluzione della situazione e non escluderebbe un ritorno del brasiliano, mentre anche alcuni club turchi hanno manifestato interesse. Le condizioni fisiche dell’attaccante, reduce dall’intervento alla caviglia, saranno comunque valutate attentamente prima di qualsiasi decisione.

Tra gli attaccanti, soltanto Rasmus Hojlund e Alisson sembrano certi della permanenza, con Matteo Politano destinato a ricoprire ancora un ruolo importante nelle rotazioni offensive del nuovo Napoli.

Un’altra situazione destinata a evolversi riguarda Frank Anguissa. Come sottolinea Il Mattino, il Besiktas continua a spingere per il centrocampista camerunese, proponendogli un ricco contratto pluriennale. Il Napoli valuta il cartellino circa 20 milioni di euro e sarebbe disposto ad ascoltare offerte, considerando anche la scadenza del contratto. La decisione finale, però, spetterà soprattutto al giocatore.

Anche Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Castel Volturno dopo una sola stagione. Il portiere serbo, attualmente in vacanza, attende di conoscere il proprio futuro e di confrontarsi con il nuovo allenatore prima di prendere una decisione definitiva.

Parallelamente prosegue la costruzione della squadra che Allegri avrà a disposizione. Come riferisce ancora Il Mattino, il tecnico è ormai vicinissimo alla risoluzione del contratto con il Milan e nei prossimi giorni incontrerà Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna per formalizzare il nuovo accordo con il Napoli.

Sul mercato resta vivo anche il duello con il Milan per Richard Rios, individuato come possibile sostituto di Anguissa. La concorrenza rossonera potrebbe complicare i piani del Napoli qualora si decidesse di affondare il colpo sul centrocampista colombiano.

Nel frattempo proseguono anche le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili. Secondo Il Mattino, Lazio e Union Saint-Gilloise stanno progressivamente abbassando le rispettive richieste economiche, favorendo un graduale avvicinamento alle offerte del Napoli. Entrambi i calciatori hanno già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in azzurro e rappresentano le priorità per rinforzare la difesa in vista della nuova stagione.

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