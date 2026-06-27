Campania: allerta caldo, tre giorni di ondate di calore record. Rimanete a casa!

Allerta Caldo Estremo in Campania: Ondate di Calore in Arrivo

Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità a causa delle imminenti ondate di calore. Questo avviso, attivo dalle 08:00 di sabato 27 giugno fino alle 20:00 di lunedì 29 giugno, segnala un periodo di caldo intenso che colpirà molte zone della regione.

Previsioni Meteo: Caldo Record in Arrivo

Con l’entrata in scena dell’anticiclone africano Caronte, le temperature subiranno un’impennata. I tre giorni previsti saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme, con picchi termici che supereranno di 5-6°C i valori medi stagionali. Le aree maggiormente colpite saranno quelle della provincia di Benevento e di Caserta, dove il rischio di elevata criticità è particolarmente accentuato.

I valori di umidità saranno altrettanto preoccupanti. Lungo la costa, è previsto che il tasso di umidità possa superare il 60-70% nella notte tra sabato e domenica, raggiungendo persino il 70-80% nella notte tra domenica e lunedì. Questa combinazione di calore e umidità, unita alla scarsa ventilazione, renderà la situazione ancora più insopportabile per i residenti.

Raccomandazioni della Protezione Civile

Vista la gravità della situazione, la Protezione Civile ha fornito alcune raccomandazioni pratiche per aiutare la popolazione a fronteggiare le ondate di calore. “Si raccomanda di non uscire di casa durante le ore più calde della giornata, evitare l’esposizione prolungata al sole e limitare gli spostamenti in auto,” ha affermato un portavoce dell’ente. Particolare attenzione va riservata a gruppi vulnerabili, come persone anziane, bambini e cardiopatici.

È fondamentale mantenere gli ambienti ben arieggiati e idratarsi regolarmente bevendo acqua. Inoltre, è importante prestare attenzione anche agli animali domestici, che possono subire gli effetti della calura come gli esseri umani. Le autorità locali sono invitate a monitorare la situazione e attuare piani per proteggere le persone più fragili.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero della Salute, dove si trovano informazioni dettagliate e utili per prepararsi adeguatamente a questo evento meteo estremo.

Il Ruolo della Comunità nella Prevenzione

In un contesto di emergenza come quello attuale, è essenziale che la comunità collabori attivamente per garantire la sicurezza di tutti. La comunicazione tra familiari, amici e vicini di casa può fare la differenza. Gli adulti giovani dovrebbero prestare attenzione agli anziani, offrendo supporto e assistenza o semplicemente controllando se stanno bene. Le reti di supporto locali, come i gruppi di volontariato, possono anche giocare un ruolo cruciale nel fornire aiuto alle persone vulnerabili.

In questo periodo di calore estremo, è opportuno ricordare l’importanza di essere informati sulle condizioni meteo. Utilizzare canali ufficiali di comunicazione, come i siti della Protezione Civile e delle istituzioni locali, è fondamentale per ricevere aggiornamenti tempestivi e affidabili.

La Protezione Civile, infine, chiede anche ai cittadini di segnalare eventuali situazioni di difficoltà riscontrate nei condomini o nei quartieri, affinché possano essere messe in atto le misure necessarie per intervenire. Solo una mobilitazione collettiva potrà garantire che la comunità superi questo periodo di criticità nel modo più sicuro possibile.

È fondamentale rimanere vigili e seguire tutte le indicazioni fornite dalle autorità competenti. Trattare le ondate di calore con la massima serietà è essenziale per proteggere la salute e il benessere di tutti i cittadini. Per maggiori informazioni, è sempre possibile consultare il sito del Ministero della Salute e altri canali ufficiali.

Fonti ufficiali: Ministero della Salute, Protezione Civile Regione Campania

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