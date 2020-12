Il Giornale sul caso Suarez: “Vicini alla mossa finale, accusa di corruzione alla Juve”

Anche il Giornale tratta il caso Luis Suarez, che scrive della possibilità di un’accusa di corruzione per la Juventus.

Fabio Paratici è già stato indagato dalla procura di Perugia ma secondo Il Giornale anche la Juventus potrebbe essere coinvolta con l’accusa di corruzione. “Ad affossare la Juve manca ancora un tassello. Paratici per ora è accusato «solo» di falsa testimonianza. Ma nessun altro incarna al suo posto la veste del corruttore, della figura per ora senza volto che avrebbe offerto al rettore Giuliana Grego e ai suoi una serie di contropartite assai concrete in cambio dell’aiuto a Suarez. E perché mai Paratici avrebbe dovuto raccontare frottole ai magistrati, se non per coprire le responsabilità bianconere (nella persona di lui stesso, o di qualcuno ancora più su) nello sporco affare Suarez?“.

Secondo quanto riferisce Il Giornale ci sarebbe anche l’ipotesi corruzione per la Juventus nel caso Suarez anche se per ora non c’è un coinvolgimento diretto della società bianconera. Sul quotiano si continua a leggere: “Solo un rivolo, un guado largo quanto un passo, separa a questo punto l’indagine dalla mossa finale, l’accusa di corruzione ai «massimi vertici istituzionali» della Juve. In settembre, nella prima ondata dello scandalo, l’ufficio stampa bianconero aveva diffuso una dichiarazione della Turco che oggi suona quasi tragicomica, il legale sosteneva di avere avanzato chiaramente all’ateneo «la richiesta che l’esame avvenisse in presenza e senza alcun trattamento di riguardo“.