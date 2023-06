Iezzo: “Nuovo allenatore? ADL esca il nome, la piazza deve essere tranquillizzata. Galtier scelta vincente”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha detto la sua sulla panchina azzurra e sulla futura scelta di De Laurentiis per l’allenatore.

Nel corso del programma radiofonico “1 Football Club” su 1 Station Radio, Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli, ha espresso le sue opinioni sulla situazione della panchina azzurra e sul possibile successore di Luciano Spalletti.

Secondo Iezzo il ritardo nella scelta dell’allenatore da parte del Napoli è motivo di preoccupazione. Una squadra che ha conquistato il tricolore e deve difendere il titolo dovrebbe già avere un tecnico al suo fianco per programmare il mercato. Nonostante i numerosi nomi circolanti, Iezzo crede che il presidente abbia già un candidato in mente e mette in dubbio la credibilità delle voci che elencano quaranta nomi diversi.

“Non mi spiego il perché oggi il Napoli non abbia ancora scelto l’allenatore. Una squadra che ha conquistato il tricolore tricolore, e chiamata a difendere il titolo, dovrebbe già poter contare sul tecnico, e poter così programmare il mercato. È una situazione che non mi fa stare tranquillo, anche se credo il presidente abbia già il nome del prescelto in mente. Non credo alla storia dei quaranta nomi…”.

Riguardo a una possibile soluzione come Galtier, Iezzo considera l’allenatore francese un buon candidato. Nonostante le difficoltà incontrate al Paris Saint-Germain con le “prime donne” dello spogliatoio, Galtier potrebbe trovarsi meglio a Napoli, dove ci sono giocatori disciplinati e applicati.

“E’ un allenatore che in passato ha fatto bene. Al Psg ha dovuto fronteggiare il problema delle prime donne dello spogliatoio parigino, un contesto con cui ha fatto fatica. Per un allenatore a cui piace il bel gioco ed il campo non è stato il massimo. Al Napoli troverebbe uno spogliatoio di bravi ragazzi e, soprattutto, applicati. In un contesto come quello partenopeo, dunque, potrebbe far bene”.

Parlando delle caratteristiche richieste al successore di Spalletti, Iezzo sottolinea l’importanza dell’esperienza. Un allenatore con personalità che si unisce a una squadra coesa e forte avrà meno resistenza nel gestire il gruppo. Al contrario, un allenatore giovane e con meno esperienza potrebbe essere messo più facilmente in discussione.

Mercato Napoli, possibile partenza di Meret e sostituti vari: il pensiero di Iezzo

Alex Meret ha avuto una grande stagione ed è diventato un punto di riferimento per la squadra, motivo per cui lo stesso Iezzo ritiene la sua possibile partenza una perdita importante per il Napoli. Ma è anche sicuro che il presidente De Laurentiis non permetterà al portiere friulano di andarsene. La situazione, comunque, potrà essere affrontata solo dopo la risoluzione delle questioni relative all’allenatore e al direttore sportivo.

“Meret ha fatto una grandissima stagione, è un perno importante della squadra. Il Napoli perderebbe un calciatore che, ormai, conosce già la piazza. Sarebbe una perdita importante, anche se credo De Laurentiis non lascerà partire il friulano. Sono discorsi, però, che dovrebbero essere concretizzati una volta che gli interrogativi su tecnico e direttore sportivo siano risolti”.

Il Napoli sta sondando anche il portiere del Bari, Elia Caprile.

“E’ davvero forte. In questi anni ci sono tanti giovani portieri italiani che stanno conquistando la ribalta, e Caprile è tra questi. È però fondamentale poter acquisire esperienza e minutaggio. A tal motivo, mi auguro che Caprile possa, in futuro, vestire la maglia azzurra dopo aver acquisito esperienza in una piazza di A, lontano dalle iniziali pressioni della piazza partenopea”.

Sul mercato:

“Il mercato, ad oggi, chi dovrebbe farlo? Chi è chiamato a scegliere i calciatori? Non si possono acquistare giocatori che rischierebbero di non coincidere con il modulo e le idee del futuro tecnico, di cui ancora non si conosce il nome. Non è un discorso facile, a meno che non si comprino giocatori di blasone assoluto, ma non mi sembra il caso del Napoli. In azzurro, come fatto negli ultimi anni, giungono giocatori che sono delle scommesse e che hanno bisogno di un preciso, e concordato, sistema di gioco con cui misurarsi ed a cui adeguarsi nel tempo”.

Iezzo ha concluso il suo intervento dichiarando che, secondo lui, De Laurentiis potrebbe già avere un nome in mente per il prossimo tecnico del Napoli.

“Io suppongo che De Laurentiis abbia già ben presente quale sarà il prossimo tecnico. Se così sarà, anche il mercato potrà beneficiarne nelle trattative e nelle scelte di queste settimane. Ciò che mi auguro è che il nome possa uscire al più presto, almeno per tranquillizzare la piazza. L’addio di Spalletti e quello di Giuntoli hanno dato un certo fuoco. Soltanto l’annuncio del presidente sul prossimo allenatore potrebbe mettere un po’ di acqua su questo fuoco”.