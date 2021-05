Iezzo contro Mazzoleni: “Sfavorisce sempre il Napoli, assurdo che il Var non intervenga. Vi racconto un aneddoto sul fratello”

La discussione su Paolo Silvio Mazzoleni va avanti ed anche Gennaro Iezzo partecipa al dibattito. L’ex portiere del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma ‘Il Grande Tifoso’ di Carlo Alvino, ha commentato il gol annullato a Victor Osimhen il Napoli-Cagliari: “E’ veramente assurdo che si possa annullare un gol del genere“. Effettivamente anche dalle immagini rallentate non si capisce come Fabbri abbia potuto prendere una decisione del genere, dato che il tocco del nigeriano su Godin è veramente minimo. Ma ancora di più Fabbri e Mazzoleni al Var non hanno visto tocchi molto più ‘pesanti’ che hanno interessato ad esempio Lozano, sbilanciato in area di rigore al momento del tiro.

Si è detto che Mazzoleni, da protocollo Var, non poteva intervenire sulla decisione di Fabbri, ma Iezzo fa un riflessione: “In Sampdoria-Napoli l’arbitro convalida il gol e poi viene annullato, domenica è accaduta la stessa cosa ma non c’è stato l’intervento della tecnologia. Nell’azione del gol annullato ad Osimhen si vede come l’effetto del pallone sbilanci Godin che viene solo sfiorato dal nigeriano. Perché il Var non è intervenuto? Dicono che sia a discrezione di Fabbri, ma l’arbitro era lontano 40 metri dall’azione, come ha potuto intuire l’intensità di quel tocco?”

Iezzo su Mazzoleni racconta anche un aneddoto legato al fratello dell’ex arbitro: “Mazzoleni ha sempre sfavorito il Napoli, ho avuto anche il fratello che invece era un grande arbitro, ma che non aveva un buon rapporto con Paolo Silvio. Una volta in un’azione finale di Taranto-Catania si prese la responsabilità di espellere Parente del Taranto e fu una decisione molto coraggiosa. Il fratello di Mazzoleni si è ritirato molto presto, anche in seguito ad una intervista particolare“.