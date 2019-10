Ibra-Napoli potrebbe essere il colpo del calciomercato invernale. De Laurentiis apre allo svedese e valuta le condizioni economiche dell’affare.

Ibra al Napoli è più di una suggestione, è un desiderio, come ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis. La fantasia potrebbe diventare realtà nel calciomercato di Gennaio.

Sul passaggio di Ibra al Napoli si sono espressi anche i betting analyst, segno che qualcosa si muove.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, Ibrahimovic al Napoli è un’operazione che potrebbe decollare.

L’apertura da parte del presidente Aurelio De Laurentiis davanti alla stampa su Ibra, spiega il quotidiano è più di un segnale.

Ibrahimovic ha lanciato un chiaro messaggio al Napoli: «Se mi vuoi, sono pronto, sarei Diego». Dichiarazioni che non hanno trovato impreparato, De Laurentiis.

Tra il Napoli e Ibra c’è già stata qualche contatto nei mesi scorsi. E in quella chiacchierata s’è parlato anche di una probabile intesa.

Chi conosce il presidente del Napoli sa bene che non parla mai tanto per apparire. E, dunque, la questione Ibrahimovic è più che mai reale, potrebbe essere il colpo napoletano del mercato invernale.

La questione, ovviamente, riguarda l’aspetto contrattuale. Ibra dovrebbe accontentarsi di uno stipendio «operaio», perché nella logica della gestione societaria, De Laurentiis non andrebbe mai a guastare il bilancio.

Ibra ha chiesto al Napoli un contratto di 18 mesi per un totale di 5 milioni di euro, mentre l’offerta dei partenopei, al momento, è ferma a 1 milione e mezzo per i primi sei mesi con opzione per un altro anno a 3 milioni, rispetto ai 7,2 milioni di dollari che percepisce dai L.A. Galaxy, in Mls.