De Laurentiis chiama ibrahimovic al Napoli, ecco gli scenari

De Laurentiis chiama ibrahimovic al Napoli, le dichiarazioni del patron azzurro infiammano il calciomercato del Napoli, lo svedese vuole giocare in Serie A.

“Ibrahimovic al Napoli è una suggestione? Oramai se ne parla da mesi” sono bastate poche parole di De Laurentiis per far sognare i tifosi azzurri. Un possibile arrivo di Ibrahimovic in maglia azzurra piace molto alla piazza partenopea, nonostante l’età del calciatore.

Quando scade il contratto di Ibrahimovic

Attualmente Zlatan Ibrahimovic è sotto contratto con i Los Angeles Galaxy, squadra nella quale milita dal marzo del 2018 e che gli assicura 6,2 mln di euro a stagione. Il suo contratto è in scadenza il 31.12.2018, ovvero quando si apre la finestra del calciomercato invernale in Italia. A quel punto il Napoli potrebbe decidere di metterlo sotto contratto almeno per sei mesi. Un’operazione alla Beckham ai tempi del Milan, che porterebbe al Napoli un grandissimo calciatore, ma anche un potenziale sbocco sul mercato americano e mondiale. Non è un caso, infatti, che il Napoli per la prima volta abbia deciso di andare in tournée estiva negli Usa, mercato che De Laurentiis conosce bene anche grazie al cinema. Dunque Ibrahimovic al Napoli potrebbe essere anche una manovra commerciale, oltre che tecnica ma che assicurerebbe a Carlo Ancelotti un calciatore che mentalmente e fisicamente ha pochi eguali. Ovviamente bisogna fare i conti con l’età di Ibrahimovic che ha 38 anni. Altro indizio di una possibile chiusura positiva è quella relativa all’agente del calciatore. Lo svedese fa parte della scuderia di Mino Raiola, con il quale il Napoli ha di recente chiuso l’affare Manolas. L’agente si è avvicinato molto agli azzurri anche dopo il caso Insigne e l’operazione Ibrahimovic potrebbe essere un nuovo punto di contratto tra agente e società.

I gol di Ibracadabra

I numeri di Zalatan Ibrahimovic in Mls sono di tutto rispetto, da quando si è trasferito negli Usa Ibra ha messo a segno 30 gol in 29 gare disputate. Un bottino che fa capire come il calciatore sia ancora mentalmente concentrato sul sul lavoro. Le sue recenti aperture al Napoli ed alla voglia di ritornare in Serie A, completano un quadra che potrebbe portare Ibrahimovic al Napoli, con la benedizione di De Laurentiis.