I risultati della 33a giornata di serie A. Psicodramma della Lazio

La Lazio perde 2-1, la Champions lontana. Sampdoria travolta 3-0 dal Bologna, il Torino vince col Genoa e il Cagliari batte il Frosinone. 1-1 tra Udinese e Sassuolo, Spal 4 goal all’Empoli.

La 33a giornata di serie A del Sabato Santo regala sorprese nella lotta Champions e nella zona retrocessione. All’Olimpico va in scena lo psicodramma della Lazio, che cade incredibilmente contro il Chievo Verona già retrocesso. In gol Vignato e Hetemaj per i gialloblu, mentre Caicedo accorcia inutilmente le distanze. Uno stop pesante che allontana i biancocelesti dalla lotta per l’Europa principale.

Bene il Bologna, invece, di prepotenza contro la Sampdoria vince 3-0 e si tira su in classifica, così come il Torino che grazie al destro di Ansaldi sbanca Marassi e supera il Genoa. Lo scontro salvezza tra Empoli e Spal lo portano a casa gli estensi, poker ai toscani che vale tanto. Il Cagliari batte il Frosinone di misura con Joao Pedro, pareggio tra Udinese e

LOTTA SALVEZZA. Nella lotta per la salvezza, colpaccio del Bologna. I rossoblu travolgono la Sampdoria in casa grazie all’autogol di Tonelli e alle reti di Pulgar e Orsolini. I felsinei volano così a più 5 sull’Empoli terzultimo che crolla tra le mura amiche al cospetto di una grande Spal. Per i ferraresi in gol Petagna, autore di una doppietta, Floccari ed Antenucci; per i toscani inutili le marcature di Caputo e Traoré.







Il Cagliari, invece, supera con il rigore di Joao Pedro il Frosinone, ormai ad un passo dalla retrocessione con il penultimo posto. Pari dell’Udinese contro il Sassuolo: apre Sensi e pareggia uno sfortunato autogol di Lirola.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO