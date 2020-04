I calciatori del Napoli aiutano i dipendenti in difficoltà a causa della cassa integrazione applicata da De Laurentiis in questo periodo di emergenza causa Coronavirus.

Napoli capitale della solidarietà, dalla spesa sospesa alla raccolta alimentare, la capitale del sud si è distinta in questa guerra al Coronavirus e non ha lasciato nell’indigenza i suoi figli più sfortunati.

Il covid-19 non ha creato solo danni alla salute dei cittadini, a livello economico l’impatto è stato devastante, molti lavoratori sono stati posti in cassa integrazione. Aurelio De Laurentiis è stato il primo presidente in serie A a ricorrere alla cassa integrazione per 25 dipendenti della Ssc Napoli.

Napoli, i calciatori aiutano i dipendenti in difficoltà

La macchina della solidarietà partenopea non si è fermata ai singoli cittadino o alle decine di associazioni nate per questo nobile scopo. Da segnalare anche il bellissimo gesto dei calciatori del Napoli.

Il gruppo di Gattuso, ha voluto dare un importante contributo per i dipendenti del club in difficoltà in questo periodo di emergenza causa Coronavirus.

A riferire la notizia è stato l’inviato a Castel Volturno di Sky Sport, Massimo Ugolini. Il giornalista ha dichiarato: “La cifra versata da Insigne e compagni per dimostrare la vicinanza agli altri componenti della famiglia azzurra è tutt’altro che simbolica“.

L’iniziativa promossa dal gruppo, nessuno escluso, accompagnata da un biglietto per spiegare con semplicità il senso di questa decisione. “Siamo una grande famiglia e come tale dobbiamo comportarci, aiutandoci l’uno con l’altro“.