Elseid Hysaj, difensore del Napoli si racconta ai microfoni di fantashow su sky sport. L’albanese ha parlato della sua esultanza e del fantacalcio.

Il difensore del Napoli Elseid Hysaj sta vivendo un ottimo periodo in maglia azzurra. L’abanese era finito ai margini della rosa durante la gestione Ancelotti.

Con Gattuso, l’inversione di tendenza, il terzino ha sfoderato ottime prestazioni ed è tornato ad essere un tassello importante nello scacchiere del Napoli. Hysaj ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma fantashow in onda su Sky sport.

Queste le parole del terzino azzurro: “Il goal? il mio mestiere è un altro, cerco soprattutto di non far segnare gli altri e, quando vado in attacco, tento di mettere buoni palloni al centro. Dico anche che quando ho la fortuna di andare in goal, quasi non ci credo. Naturalmente sono felicissimo quando riesco a segnare“.

Elseid Hysaj, terzino destro del Napoli, ha poi aggiunto nel corso del suo intervento a fantashow: “La mia esultanza quando vado in rete è sempre strana, se segno non ci credo nemmeno. Devono passare due minuti prima di esserne consapevole. Io però ho fiducia nelle mie qualità e, al Fantacalcio, mi schiererei sempre“.