Hojlund, altro che 100 milioni, a Napoli ha visto la partita gratis

Hojlund sarebbe finito nei radar del Napoli, per l’Atalanta vale quasi quanto Osimhen ma il Danese ha deluso le aspettative.

Il Napoli potrebbe avere un nuovo obiettivo di mercato, il danese Rasmus Hojlund, il cui nome è stato accostato alla squadra partenopea. Secondo fonti vicine alla dirigenza dell’Atalanta, Hojlund sarebbe valutato quasi come Victor Osimhen,(150 milioni.ndr), per la sua capacità realizzativa e frequenza dei gol. Sebbene Osimhen giochi in un club di alto livello che ambisce a vincere tutto, la differenza di valore tra i due attaccanti secondo il clun orobico non sarebbe così ampia come si potrebbe pensare.

Hojlund supervalutato dall’Atalanta

Durante il recente incontro tra Napoli e Atalanta, Hojlund è stato osservato attentamente sia dal direttore sportivo Giuntoli che dai tifosi azzurri. Tuttavia, il giocatore danese non è riuscito a lasciare il segno, fornendo una prestazione deludente sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Il danese è stato azzerato da Kim e ha consegnato agli archivi un primo tempo impalpabile: Hojlund , al ‘Maradona’ non ha lasciato il segno e nell’intervallo è stato lasciato negli spogliatoi da Gasperini.

La valutazione dell’Atalanta per Hojlund sembra essere solo un’ipotesi irrealistica. Il danese è stato spettatore non pagante e anche sul piano caratteriale ha lasciato molto a desiderare.

Nonostante questo, il mercato del calcio è sempre pieno di sorprese e incognite, e il Napoli potrebbe decidere di puntare comunque sul giovane attaccante danese. Al momento, comunque, le valutazioni di Hojlund e Osimhen sembrano ancora distanti anni luce, con il nigeriano che continua a essere uno dei giocatori più importanti della rosa azzurra, con 21 gol e 5 assist all’attivo.