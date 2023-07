Higuain e l’addio al Napoli, il retroscena: “Non andò via per soldi. Ecco la verità”

Higuain non abbandonò il Napoli per ragioni economiche: il retroscena di Antonio Corrado sulla decisione dell’argentino.

Gonzalo Higuain non ha lasciato il Napoli per ragioni economiche: è quanto sostiene il giornalista Antonio Corrado, il quale ha rivelato interessanti retroscena sulla decisione dell’attaccante argentino di lasciare la squadra partenopea per unirsi alla Juventus.

Sebbene siano stati avanzati molti dubbi sulla scelta di Higuain, con alcuni che lo accusavano di inseguire un ingaggio più sostanzioso, e altri che invece vedevano nella Juventus un passo avanti rispetto al Napoli, Antonio Corrado ha una diversa versione dei fatti. Durante il suo intervento al programma “Fuorigioco,” trasmesso su Tele A, il giornalista ha ricostruito la vicenda in modo dettagliato.

Secondo le parole di Corrado, Gonzalo Higuain avrebbe preso la decisione di lasciare il Napoli non per una questione di denaro, ma per il progetto sportivo.

“Gonzalo Higuain decide di lasciare il Napoli non perché volesse più soldi così come ha scritto qualcuno, ma per il progetto. Quando il Pipita incontrò Aurelio De Laurentiis nel mese di febbraio, il presidente gli promise l’acquisto di calciatori importanti che potessero in qualche modo migliorare la qualità dell’organico azzurro. Poi però nei mesi successivi circolarono dei nomi di calciatori non di primissima fascia. Mi risulta per certo che De Laurentiis gli fece contattare Di Maria, ma poi non se ne fece nulla“, le parole di Corrado.

In particolare, secondo le fonti di Corrado, De Laurentiis avrebbe fatto contattare Angel Di Maria, ma alla fine l’affare non si concretizzò. Questa situazione avrebbe portato Higuain a perdere fiducia nel progetto del Napoli e a prendere la decisione di trasferirsi alla Juventus.