Gli arbitri non pagano dazio per gli errori contro il Napoli

Analisi degli errori arbitrali gravi a danno del Napoli in questa stagione, senza conseguenze per i direttori di gara da parte del designatore Rocchi.

Non pagano dazio gli arbitri che penalizzano il Napoli. Per le diciotto volte che gli azzurri sono stati penalizzati da gravi errori arbitrali, nessun arbitro è stato fermato dal designatore Rocchi. Si pensi che Colombo di Como non ha diretto in Serie A per circa due mesi dopo la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo – Juventus del 24 settembre 2023 (V giornata).

Le veementi proteste del mainstream nazionale-bianconero durarono per un’intera settimana e Colombo si rivide in A solo per dirigere Roma – Lecce all’XI giornata. Si pensi che lo stesso Colombo era già in campo alla XIX (Bologna – Genoa) dopo averne combinate di cotte e di crude in danno dei partenopei in Roma – Napoli alla XVII di campionato. Altro che mancata espulsione di Berardi. Ma dalle nostre parti il mainstream locale attacca gli allenatori che non riescono a vincere contro i vari Mariani, Massa o Doveri, o Orsato.

Si pensi a Pairetto già al VAR di Cagliari – Atalanta dopo averne fatte di tutti i colori in Napoli – Atalanta una settimana prima. Si pensi allo stesso Pairetto di Cagliari – Napoli (XXVI) premiato al VAR di Monza – Roma alla giornata seguente (XXVII) e poi con la direzione di Bologna – Inter – alla XXVIII. Si pensi a quanto combinato da Pairetto in solo 4 giornate al Napoli. Col Cagliari e l’Atalanta gli azzurri hanno raccolto solo un punto in due gare che avrebbero facilmente vinto con arbitraggi appena sufficienti. A Napolipiu.com si fa giornalismo.

Si raccontano fatti e storia, si fa cronaca. Come pensate sarebbe finita Cagliari – Napoli (1 – 1) con l’espulsione del giocatore sardo Mina e il rigore assegnato al Napoli? Come pensate che sarebbe finita Napoli – Atalanta (0 – 3) senza i primi due gol irregolari validati agli orobici e l’espulsione di Kolasinac sul punteggio di 0 a 0. Si pensi che Colombo di Como, a differenza di Pairetto col Napoli, ha rivisto la Juventus solo dopo 25 giornate di campionato in Lazio – Juventus (XXX).

