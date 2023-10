In Georgia spunta la mascotte di Kvaratskhelia: lo scatto con la fidanzata Nitsa – FOTO

La mascotte di Kvaratskhelia anima il Mikheil Meskhi Stadium: selfie e festa dopo la vittoria della Georgia contro Cipro.

Il Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi si è trasformato in un tripudio di gioia e festa dopo la vittoria schiacciante della Georgia contro Cipro, gara chiusa con il risultato roboante di 4-0. Ma non è stato solo il trionfo dei giocatori sul campo a catturare l’attenzione degli spettatori.

Tra gli spalti c’era un’altra presenza, quella di Khvicha Kvaratskhelia, questa volta in forma di mascotte umana in stile Funko-pop. Vestito come lo stesso attaccante georgiano, ha fatto il giro dello stadio per regalare sorrisi, abbracci e selfie a tutti i tifosi presenti, animando l’atmosfera di festa che avvolgeva lo stadio.

Tra le persone che hanno voluto una foto ricordo con la mascotte anche Nitza, la fidanzata di Kvaratskhelia, che ha condiviso sui social il momento di gioia con la mascotte e gli altri tifosi georgiani. Di seguito la foto: