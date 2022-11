Gazzetta si arrende: prima pagina dedicata al Napoli – FOTO

La prima pagina di Gazzetta dello Sport del 9 novembre 2022 apre con il Napoli, più in basso il pareggio del Milan.

Sarà un modo per mettere meno in risalto il tonfo del Milan con la Cremonese, ma per un giorno la linea filomilanese di Gazzetta viene leggermente smorzata. Gli azzurri hanno vinto la decima partita consecutiva, mentre il Milan ha pareggiato fuori casa prendendo un distacco di 8 punti dalla prima in classifica. Un distacco che sta facendo preoccupare Pioli che dice: “Sono tanti i punti di distacco, questa classifica non ci deve piacere e domenica abbiamo la possibilità di tornare a vincere. Il campionato è lungo con tanti punti a disposizione, ma non volevamo questo distacco. Bisognare fare i compimenti al Napoli“.

Gazzetta prima pagina: fugona Napoli

Insomma in casa Milan si piangono lacrime amare e così la rosea sceglie di esaltare la squadra di Luciano Spalletti. La stessa testata solo ieri aveva parlato di rigorino concesso al Napoli con l’Empoli, mentre oggi ha deciso di aprire con la squadra partenopea mettendo meno in risalto la pessima prova dei rossoneri.

Spalletti dopo Napoli-Empoli non ha voluto sentir parlare di classifica e di scudetto, sottolineando che c’è chi porta il Napoli più in alto possibile solo perché c’è chi aspetta un tonfo. Non si sa se la prima pagina di oggi di Gazzetta dello Sport sia orientata in questo senso, ma di certo sembra strano che proprio nel giorno in cui il Milan pareggia a Cremona, si decida di dare spazio agli azzurri. La ‘Frenatona Milan’ come titola Gazzetta fa rumore, ma il quotidiano mette in evidenza anche che l’assenza di Giroud pesa più di quella di Kvaratskhelia, magari non in termini assoluti, ma per sottolineare che il Napoli ha sostituti all’altezza mentre i rossoneri non hanno attaccanti altrettanto bravi.