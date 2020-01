Gazzetta – Napoli ultimatum a Lobotka: non si attenderà oltre

Arriva l’ultimatum di Cristiano Giuntoli per Lobotka. Il Napoli non può continuare a trattare all’infinito aspettando il Celta Vigo.

Le ultime notizie di mercato per Stanislav Lobotka sono di un Napoli spazientito. Aurelio De Laurentiis è pronto a muoversi in prima persona per bloccare il calciatore, ma il Celta Vigo la sta tirando per le lunghe. Così arriva l’ultimatum del Napoli per Lobotka. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport non si andrà oltre sabato, a quel punto la società azzurra deciderà di cambiare totalmente obiettivo e virare solo su Diego Demme. Il centrocampista del Lipsia di origini italiane potrebbe anche arrivare insieme a Lobotka, ma gli azzurri non possono continuare ad assecondare le richieste del Celta Vigo. “Gattuso ha chiesto un mediano da sistemare dinanzi alla difesa, capace di dare un po’ di ordine alla manovra. Ha provato a rimediare schierando in quella posizione sia Allan sia Fabian Ruiz” scrive Gazzetta.

Napoli ultimatum a Lobotka: Demme l’alternativa

Né lo spagnolo né il brasiliano hanno la capacità di giocare davanti alla difesa, almeno non nel senso classico. Allan non ha i piedi delicati del metronomo, mentre Fabian Ruiz non riesce a schermare. L’ultimatum del Napoli per Lobotka hanno indotto Cristiano Giuntoli a pensare anche a Diego Demme. Il centrocampista del Lipsia non disdegna l’Italia e Napoli, anzi sarebbe felice di vestire la maglia azzurra. In ogni caso il regista è fondamentale, lo ha fatto capire Gattuso parlando dopo la sconfitta con l’Inter. Lo si vede in campo dove Fabian Ruiz è in fase involutiva, insieme con altri calciatori azzurri. la scarsa brillantezza dello spagnolo fa il paio con l’insistenza del Real Madrid, pronto ad offrire 70/80 milioni per il suo cartellino. Ruiz non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli, un tentennamento che ha fatto scattare i fischi al momento della sostituzione con l’Inter.