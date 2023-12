Gazzetta – Napoli torna su Samardzic: De Laurentiis Prepara il Colpo di Mercato

Il Napoli si concentra su Lazar Samardzic dell’Udinese come primo obiettivo di mercato, con De Laurentiis pronto a studiare l’operazione.

Il Napoli, guidato dal patron Aurelio De Laurentiis, ha messo nel mirino Lazar Samardzic, il talentuoso centrocampista 21enne dell’Udinese, come principale obiettivo di mercato.

Il Passato e il Futuro di Samardzic

Samardzic, già vicino all’Inter la scorsa estate, è ora l’obiettivo del Napoli. Nonostante l’interesse passato di altri club, il Napoli sembra pronto a lanciare un’offensiva per assicurarsi il giovane giocatore.

Il Napoli e la Strategia di Mercato

Mentre il club è impegnato nel rinnovo di Zielinski, l’attenzione si sposta anche su Samardzic. Secondo La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis considera Samardzic l’ideale per rinforzare il centrocampo, specialmente in vista di una possibile sostituzione di Zielinski.

Samardzic, il Potenziale Erede di Zielinski

De Laurentiis vede in Samardzic l’erede ideale di Zielinski, con costi contenuti e un ingaggio inferiore rispetto a quello attuale del polacco. Questa mossa potrebbe anche contribuire al ringiovanimento della rosa.

Un Colpo di Mercato Strategico

L’interesse del Napoli per Samardzic rappresenta una mossa strategica del club, che cerca di bilanciare esperienza e giovani talenti per mantenere competitiva la squadra in Italia e in Europa.