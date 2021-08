Gazzetta: “Napoli sa emergere dagli imprevisti, Spalletti ha tanto da lavorare”

Il Napoli batte il Genoa fuori casa, una partita complicata vinta grazie alla rete decisiva di Petagna e al lavoro di Spalletti. Gli azzurri dopo aver avuto in mano il pallino del gioco per gran parte del primo tempo si sono lasciati sopraffare dalla veemenza del Genoa e dall’entrata in campo di Pandev che ha dato maggiore spessore all’attacco dei liguri. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport analizzando la partita:

Tra due settimane allo stadio Maradona si vedrà come reagiranno le due squadre al primo ruvido impatto della stagione, in ogni caso i sei punti spallettiani in due giornate confermano che il suo Napoli fila veloce non solo per la differenza di valori ma anche perché sa emergere dall’imprevisto, che sia improvviso o elaborato in una settimana. Se il successo all’esordio era stato timbrato in dieci contro undici, questo rimane nei limiti della regolarità numerica ma con una flessione nel secondo tempo, una sorpresa di fronte all’aggressione del Genoa, che mostrano quanto ancora sia necessario dell’altro lavoro per Spalletti.