Gazzetta – Mercato, Giuntoli tratta tre calciatori: “C’è anche Nandez del Cagliari”

Cristiano Giuntoli attivissimo sul calciomercato: il Napoli ha bisogno di un centrocampista e Nandez è uno dei nomi seguiti. Gazzetta dello Sport mette anche il giocatore del Cagliari tra quelli seguiti da Cristiano Giuntoli che nelle ultime ore ha visto diventare caldissima la pista che porta ad Anguissa del Fulham. Spalletti chiede di rinforzare la rosa ed il Napoli ci sta provando, anche perché pure Gaetano oggi lascerà il gruppo per andare alla Cremonese in prestito.

Servono giocatori a centrocampo ed il Napoli nelle prossime ore è pronto a chiudere un colpo. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Sono tre le trattative aperte da Cristiano Giuntoli: con il Bologna per Jerdy Schouten, 24 anni, centrocampista olandese; con il Cagliari, per Nahitan Nandez, 25 anni, tuttofare uruguaiano; con il Fulham per André Zambo Anguissa, 25 anni, mediano camerunese. Uno dei tre, con l’ultimo favorito a oggi, dovrebbe essere il colpo a sorpresa che il d.s. napoletano sta cercando di concludere“.

Gli azzurri stanno lavorando anche alla cessione di Petagna, vicinissimo alla Sampdoria, ma anche l’Atalanta sta provando a fare un tentativo. L’asse Bergamo-Napoli potrebbe portare anche un attaccante a sorpresa tra le fila azzurre.