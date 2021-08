Petagna via da Napoli: spunta un nome a sorpresa per l’attacco. Anguissa in pole

Andrea Petagna via da Napoli, la decisione è presa. La Sampdoria lo chiede da tempo, ma nelle ultime ore anche l’Atalanta si è interessata. Secondo Corriere dello Sport il giocatore, che ieri ha segnato il gol decisivo contro il Genoa, piace ai due club e sicuramente andrà via da Napoli. Spalletti vorrebbe tenerlo in rosa, anche perché sa che a gennaio dovrà fare a meno di Osimhen. Ma le esigenze di mercato si devono assecondare ed allora si va verso la cessione di Petagna.

Napoli su Lammers

Il quotidiano sportivo delinea questo scenario di mercato per l’addio di Andrea Petagna: “Da sciogliere definitivamente, invece, il nodo relativo a Petagna: lo vuole la Samp, fortemente, ma di recente lo ha chiamato anche Gasperini. E dunque l’Atalanta, la sua ex; non un caso, a questo punto, che il Napoli abbia chiesto informazioni sull’olandese della Dea, Sam Lammers. La situazione di Petagna, ieri uomo della serata di Marassi, sarà più chiara già oggi dopo un ulteriore confronto con Spalletti: il tecnico, comunque, non vorrebbe privarsi di lui“.

Bisogna capire se alla fine Spalletti riuscirà a convincere la dirigenza azzurra a non cedere Petagna. Anche perché lasciarlo andare all’Atalanta significherebbe rafforzare una diretta concorrente per la Champions League. Un errore che il Napoli non si può permettere di fare.

Anguissa il nome per il centrocampo

Intanto il Napoli oggi ufficializzerà la cessione in prestito secco di Gaetano alla Cremonese. Contestualmente Giuntoli dovrà chiudere per un centrocampista. Il Napoli ha focalizzato il suo interesse su Anguissa del Fulham, giocatore che sta trovando poco spazio nel suo club. Il nazionale del Camerun ha 25 anni, fisico possente ed esperienze con Marsiglia e Villareal. Un profilo ideale per la squadra di Spalletti. Ma secondo Corriere dello Sport non è ancora chiusa la partita che porta ad Amrabat della Fiorentina.