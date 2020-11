Gazzetta – Napoli-Milan: senza Osimhen possibile cambio di modulo

Napoli-Milan senza Victor Osimhen può portare Gennaro Gattuso a fare un cambio di modulo: passando al 4-3-3.

Gattuso pensa ad un cambio di modulo in Napoli-Milan sfida in cui mancherà sicuramente Hysaj a causa del coronavirus, ma anche Osimhen è quasi sicuro di non esserci. Il nigeriano attera oggi in Italia e farà una visita a Villa Stuart, ma sembra sicuro di non farcela, preoccupano anche le condizioni di Bakayoko che ieri non si è allenato a Castel Volturno. Ecco perché Gattuso sta pensando ad un possibile cambio di modulo come scrive Gazzetta:

Gattuso vuol capire bene la situazione prima di pensare alle alternative. E tra l’altro dovrà aspettare il rientro dei nazionali fra giovedì e venerdì per verificare condizioni dei singoli e strategie applicabili. Possibile un ritorno al 4-3-3 con un tridente che sarebbe formato da Lozano (o Politano), Mertens e Insigne. Così da avere l’opzione tattica di Petagna da poter utilizzare in corsa. Per riproporre il 4-2-3-1 servirà valutare le condizioni di alcuni centrocampisti, perché serve l’opzione per il ruolo di sottopunta, visto che se schierasse insieme Mertens dietro Petagna non avrebbe alternative da usare in corsa. Ma siccome Gattuso è un tecnico concreto che sa adattarsi alle situazioni aspettiamoci per domenica un Napoli cangiante nell’atteggiamento e anche nel sistema, per sfruttare al meglio i giocatori a disposizione nelle migliori condizioni possibili.