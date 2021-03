Gazzetta – Napoli-Bologna: ballottaggi per Gattuso, rientra Koulibaly

Probabili formazioni di Napoli-Bologna, ballottaggi per Gennaro Gattuso che ritrova sicuramente Koulibaly al centro della difesa.

C’è Kalidou Koulibaly nella formazione del Napoli che domenica alle 20.45 sfida il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. Il difensore senegalese ha scontato il turno di squalifica col Sassuolo e può ritornare al centro della difesa al fianco di Rrahamani. Gattuso ha almeno 3 ballottaggi per la sfida Napoli-Bologna. In difesa Hysak si gioca un posto con Di Lorenzo, così come Meret con Ospina. Dubbi anche a centrocampo dove sono in ballottaggio Demme e Bakayoko per giocare al fianco di Fabian Ruiz nel 4-2-3-1 di Gattuso. In attacco ci sarà ancora Mertens come punta centrale, anche se Osimhen rientra tra i convocati. Nel Bologna anche il tecnico Mihajlovic punta sul modulo 4-2-3-1 con Palacio terminale offensivo e con Sansone, Skov Olsen e Soriano a suo sostegno.