Gattuso vuole tenere Zielinski, arriva l’offerta per il rinnovo

Gennaro Gattuso ha chiesto di tenere ancora in rosa Piotr Zielinski. La SSCN è pronta a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021.

C’è un alleato in più per tenere Piotr Zielinski al Napoli ed è Gennaro Gattuso. Il tecnico, secondo quanto riferisce Corriere dello Sport ha chiesto la riconferma del polacco che è diventato un punto cardine del suo schema di gioco. Con il passaggio al 4-3-3 ne hanno giovato praticamente tutti, compreso Zielinski che insieme a Demme e Fabian Ruiz è diventato il titolare inamovibile della mediana partenopea.

La duttilità del polacco, inoltre, lo porta anche a ricoprire il ruolo di esterno d’attacco e quando serve anche di centrale di un centrocampo a due, questo quando si rende necessario aumentare la potenzia di fuoco in fase offensiva. Il tutto viene condito da una grande tecnica che forse nemmeno lo stesso calciatore è cosciente di avere.

Rinnovo Zielinski: l’offerta del Napoli

Per convincere Zielinski a restare in maglia azzurra il Napoli ha deciso di offrire al calciatore polacco 3 milioni di euro a stagione. C’è la volontà ferma del Napoli a trattenerlo in rosa, perché sa che il polacco può dare ancora molto di più di quanto espresso fino ad ora. Anche da parte del calciatore c’è voglia di restare a Napoli e secondo quanto riferisce CdS ha già fatto sapere che non intende lasciare il club azzurro.

Un buon punto da cui ripartire appena ci si potrà incontrare e quindi confrontarsi con gli agenti del calciatore. Con il rinnovo di Zielinski il Napoli pone un tassello per il futuro. La società già a gennaio scorso ha cominciato una mini rivoluzione, che intende completare quando il mercato sarà riaperto. Per questo bisogna attendere la decisione del governo che deve dare il via alla ripresa delle attività, mentre la Lega e la Uefa hanno già dato il loro assenza a continuare la stagione.