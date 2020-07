Gattuso ha chiamato Gabriel: "vieni a Napoli sarai titolare"

Gattuso ha chiamato Gabriel, difensore del Lille. Il tercnico del Napoli avrebbe invitato il difensore a venire a Napoli riservandogli anche un posto da titolare.

GATTUSO CHIAMA GABRIEL

Doppia trattativa in corso tra Napoli e Lille, non solo Oshimen, per il quale Giuntoli ha gettato acqua sul fuoco, ma anche Gabriel. De Laurentiis lavora per il doppio colpo, attacco e difesa. Gli azzurri a fine anno potrebbero perdere Milik e Koulibaly e i due giocatori del Lille sembrano in pole per sostituirli.

Raffaele Auriemma ha raccontato un retroscena di mercato che ha come protagonisti il difensore Gabriel e Gennaro Gattuso. Ecco le parole del giornalista napoletano: “Trattativa in corso ma con più calma perché ora c’è fretta per Osimhen. Il giocatore ha su di lui il PSG e 5 squadre di Premier League. Lui piace a Gattuso, ci è stato detto che lo ha chiamato personalmente più volte dicendogli di venire perché avrebbe giocato titolare e avrebbe avuto un ruolo fondamentale“.

Auriemma poi aggiunge: “Dicono sempre dal Lille che il Napoli con Osimhen potrebbe vincere lo Scudetto. E’ veloce come un calciatore di 1,75 ma fa le cose come uno di 1,95. Queste caratteristiche lo rendono unico e nel caso in cui andasse al Napoli farebbe facilmente 20-25 gol. Tra domani e dopodomani Osimhen dirà sì al Napoli”, ha riferito Raffele Auriemma in merito all’asse di mercato tra il Napoli e il Lille . Gabriel e Osimhen restano gli obiettivi primari della società partenopea.