Garcia a DAZN: “Pareggio Giusto, ma Puntavamo alla Vittoria”

L’energetica sfida tra Napoli e Milan si è conclusa con un pareggio, ma l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha evidenziato la tenacia della sua squadra e la voglia di vincere. Nel post-partita intervistato da DAZN, Garcia ha analizzato vari aspetti della partita e ha lodato le performance di alcuni giocatori chiave.

Il match ha visto una rimonta del Napoli, che ha recuperato dallo svantaggio di due gol segnati da Olivier Giroud. Le reti di Politano e Raspadori hanno riequilibrato il punteggio, dimostrando il carattere e la resilienza della squadra azzurra.

“Mi sembra un pareggio giusto, il primo tempo è stato per il Milan, il secondo per noi. Mi è piaciuta la reazione della squadra, il fatto di crederci, di credere nelle nostre qualità,” ha dichiarato Garcia. Ha inoltre apprezzato l’adattamento tattico della squadra, passando a una formazione con due punte per pressare più in alto e creare maggiori opportunità offensive.

Una menzione speciale è stata riservata a Matteo Politano, che Garcia ha descritto come un giocatore intelligente e determinante nella costruzione del gioco. L’allenatore ha anche elogiato la versatilità di Raspadori, capace di adattarsi a vari ruoli offensivi.

Garcia ha poi discusso l’importanza della flessibilità tattica e ha anticipato un’analisi delle opzioni disponibili in vista dei prossimi impegni, sottolineando l’importanza di adattare la formazione in base agli avversari e ai giocatori disponibili.

Questo pareggio rappresenta un momento di riflessione per il Napoli, che continua a dimostrare la sua competitività in Serie A, pur puntando a migliorare e a conquistare punti preziosi in ogni partita.

