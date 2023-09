“Garcia a Rischio Esonero?” La risposta di Salvatore Bagni

L’ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, commenta il momento del Napoli e soffermandosi anche sul futuro di Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Salvatore Bagni, una vecchia gloria del Napoli, ha deciso di mettere le cose in chiaro. Secondo lui, non c’è motivo di parlare di un possibile esonero per l’allenatore Rudi Garcia, nonostante il pareggio del Napoli contro il Genoa e un inizio di stagione non proprio brillante.

Il Napoli è Cambiato, Ma Non È Crisi

Bagni ammette che il Napoli di oggi non è come quello dello scorso anno, che incantava con un gioco spettacolare. “Sì, è cambiato qualcosa, ma non è la fine del mondo. Alcuni giocatori sembrano fuori forma, ma non è motivo per fare drammi,” dice Bagni.

Garcia? Non è il Momento di Cambiare

Per Bagni, parlare di esonero per Garcia è fuori luogo. “Esonero? Ma quale esonero! Magari la prossima partita in Champions ci darà una bella sorpresa. L’avversario non è poi così forte,” afferma l’ex centrocampista, cercando di smorzare i toni.

Sul Mercato: Non Tutti Possono Essere Come Kim e Kvaratskhelia

Bagni conclude con una nota sul mercato del Napoli. “Gli ultimi arrivati non stanno brillando come Kim e Kvaratskhelia, ma dategli tempo,” suggerisce.