Sky – Formazioni Napoli-Atalanta: Hojlund in panchina!

Ultime ultime novità sulle formazioni di Napoli-Atalanta, Gasperini manda Hojlund in panchina, al suo posto Zapata.

Il Napoli gioca contro l’Atalanta alle ore 18.00. Tutto pronto per il match dello stadio Diego Armando Maradona, ci saranno oltre 50 mila spettatori ad attendere gli azzurri ed a spingerli verso la vittoria, soprattutto dopo la sconfitta dell’Inter.

Napoli-Atalanta: le probabili formazioni di Sky

In casa Napoli ci sono tre assenza: Mario Rui fuori per squalifica, Politano e Lozano per infortunio. Secondo Sky Spalletti sceglierà la squadra già collaudata con Meret in porta, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim ed Olivera. A centrocampo viene dato Anguissa titolare al posto di Ndombele, anche se il francese è in ballottaggio, poi Lobotka e Zielinski. In attacco Politano al posto di Lozano, con Osimhen e Kvaratskhelia.

La vera novità delle formazioni di Napoli-Atalanta, la mette Gasperini. Secondo Sky il tecnico sceglie di mandare Hojlund in panchina. Il giocatore è accostato da tante voci di mercato anche al Napoli per la prossima stagione. Il giocatore danese resta in ballottaggio con Zapata che rientra da un infortunio e potrebbe affrontare la sua ex squadra.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Napoli-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

La Sfida tra Napoli e Atalanta potrà essere vista in tv per gli abbonati Dazn che ha l’esclusiva per per la partita. Il match in streaming sarà trasmesso attraverso l’app Dazn, scaricabile anche su smartphone, pc e console come Playstation e Xbox o supporti come Fire Stick di Amazon. Per chi vuole vedere Atalanta-Napoli da computer può collegarsi al sito di Dazn. Il match viene trasmesso anche da Nowtv e Timvision.