Finale di Champions League: il Chelsea di Jorginho è campione d’Europa

Il Chelsea vince la Champions League 2021/22 battendo il Manchester City. La squadra di Thomas Tuchel batte quella di Pep Guardiola grazie al gol decisivo di Havertz su lancio fantastico di Mount al 42′ del primo tempo. Il Chelsea soprattutto nel primo tempo ha avuto più occasioni per passare in vantaggio, con due gol divorati da Werner prima che arrivasse il vantaggio del club di Londra. Alla fine vittoria meritata del Chelsea che si aggiudica la Champions League, battendo la favorita Manchester City. Solo pochi giorni fa un altro ex Napoli, Raul Albiol, aveva vinto l’Europa League con il Villareal.

Finale Champions League: tabellino e formazioni

: Ederson; Dias, Stones, Zinchenko; Silva, Gundogan, Foden; Sterling, Mahrez. Allenatore Guardiola. Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Havertz, Mount, Werner. Allenatore Tuchel.

Reti: Havertz (42′).

Ammonizioni: Gundogan (Manchester City; Rudiger (Chelsea).

Sostituzioni Chelsea: Christensen (39′ al posto di Silva); Kovacic (80′ al posto di Mount), Pulisic (66′ al posto di Werner.

Sostituzioni Manchester City: Fernandinho (64′ al posto di Silva); Gabriel Jesus (60′ al posto di DE Bruyne); Aguero (77′ al posto di Sterling).

Stadio Finale Champions League: Estadio do Dragao di Porto (Portogallo).

Arbitri e assistenti: Mateu Lahoz; Pau Cebrián Devis; oberto Díaz Pérez del Palomar; Carlos del Cerro Grande.

Var e Avar: Alejandro José Hernández Hernández; Juan Martínez Munuera, Íñigo Prieto López de Cerain e Pawel Gil.