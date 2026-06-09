Festival del Panuozzo a Gragnano: 3 giorni di festa gratuita nel cuore del Napoletano!

Festival del Panuozzo di Gragnano 2026: Un Omaggio al Gusto e alla Tradizione

Dal 21 al 23 giugno 2026, Gragnano ospiterà il Festival del Panuozzo, un evento che celebra uno dei simboli gastronomici più rappresentativi della città. Questa manifestazione promette tre giorni di festa dedicati ai sapori, alla cultura e alla comunità locale, con ingresso gratuito per tutti.

L’evento si terrà in via Quarantola, un’area storica di Gragnano che si trasformerà in un vivace percorso del gusto. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera gioiosa, arricchita da musica dal vivo, spettacoli, laboratori per bambini e attività per tutte le età. Sarà un’occasione imperdibile per incontrare amici, familiari e turisti, tutti uniti dalla passione per il buon cibo.

Un Viaggio Attraverso la Tradizione del Panuozzo

Protagonisti indiscussi del festival saranno gli 11 produttori locali, custodi del sapere artigianale e della tradizione del panuozzo. Ogni produttore porterà il proprio forno a legna direttamente in strada, offrendo ai partecipanti l’opportunità di gustare panuozzi caldi, preparati al momento. Questo modo di fare onora l’autenticità del prodotto, simbolo indiscusso della cultura gastronomica di Gragnano. Ogni boccone racchiude una storia di lavoro, passione e identità.

La proposta gastronomica non si limita al panuozzo. Il festival sarà arricchito da una serie di iniziative per intrattenere il pubblico, tra cui esibizioni di artisti di strada, DJ set e incontri con foodblogger. Le attività dedicate ai più piccoli renderanno il festival un evento adatto a tutta la famiglia, trasformando il centro di Gragnano in un luogo di festa e condivisione.

L’evento sarà presentato al pubblico durante una conferenza stampa il 16 giugno presso l’Auditorium della Regione Campania, situato nel Centro Direzionale di Napoli. All’incontro parteciperanno figure di spicco, tra cui Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania, e Nello D’Auria, Sindaco di Gragnano, per discutere le potenzialità dell’iniziativa e la valorizzazione del territorio attraverso il panuozzo.

Ciro Minopoli, presidente dell’Associazione Produttori Panuozzo di Gragnano, ha dichiarato che “il Festival del Panuozzo nasce con l’obiettivo di mettere in luce un prodotto straordinario che rappresenta la cultura e l’identità della nostra comunità”. Questa iniziativa è infatti un’invocazione a riscoprire la tradizione gastronomica locale. Il panuozzo non è solo cibo, ma un simbolo della storia e delle radici di Gragnano.

Inoltre, il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, sottolinea che “il festival è più di un evento gastronomico: è una celebrazione dell’identità gragnanese”. Con l’annuncio delle date del 2026, l’amministrazione comunale intende proseguire nel lavoro di valorizzazione delle eccellenze locali e della tradizione. Il panuozzo racchiude in sé una storia che merita di essere raccontata e apprezzata.

Sono attesi numerosi visitatori da tutta Italia, attratti dalla bontà del panuozzo e dall’atmosfera unica del festival. Sarà un’opportunità per esplorare un prodotto che ha conquistato il cuore di tantissime persone e che continua a rappresentare una bandiera della gastronomia campana. Ogni morso sarà un invito a riscoprire i sapori autentici e le tecniche di preparazione artigianale, frutto di una tradizione secolare.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma del Festival del Panuozzo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento. Sarà un’opportunità imperdibile per gli amanti della buona cucina e della condivisione, un vero e proprio viaggio nel cuore pulsante della gastronomia gragnanese.

Le tre giornate di festa promettono di restituire al pubblico non solo il sapore unico del panuozzo, ma anche il calore e l’accoglienza tipica della comunità di Gragnano. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza autentica, immerso nei colori e nei profumi della tradizione culinaria locale. Vi aspettiamo dal 21 al 23 giugno 2026!

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