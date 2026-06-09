Calciomercato Napoli: gli esterni da Zeballos a Sanchez, analisi delle opzioni disponibili.

L’argentino Oscar Exequiel Zeballos, considerato un prospetto interessante, è nel mirino del Napoli. Il calciatore del Siviglia ha catturato l’attenzione degli osservatori azzurri, confermandosi tra i profili più apprezzati per rinforzare le corsie esterne della squadra.

Il club partenopeo sta valutando diverse possibilità per ampliare le proprie opzioni offensive in vista della nuova stagione. La situazione contrattuale di Zeballos, attualmente in forza al Boca Juniors, rende possibile l’avvio di una trattativa entro i prossimi mesi.

Il profilo di Oscar Exequiel Zeballos

Oscar Exequiel Zeballos, nato nel 2002, è un esterno offensivo di grande talento. La sua versatilità lo rende un calciatore particolarmente interessante per il Napoli, grazie alla sua capacità di occupare diverse posizioni nel reparto d’attacco. Con una veloce progressione e abilità nel dribbling, Zeballos si presenta come un’arma in più in fase offensiva.

La dirigenza partenopea valuta il ragazzo come un investimento strategico. Pur essendo giovane, Zeballos appare già idoneo a fronteggiare le sfide del calcio europeo. Attualmente legato al Boca Juniors fino a dicembre 2026, la sua situazione contrattuale potrebbe favorire l’apertura di negoziati. Il club argentino, al fine di evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero, è aperto a valutare offerte che possano arrivare nei prossimi mesi.

Piani di mercato per il Napoli: focus sulle fasce

Il direttore sportivo Giovanni Manna si sta impegnando per potenziare le corsie esterne, puntando a calciatori che possano garantire una maggiore imprevedibilità. Oltre a Zeballos, anche l’inserimento di un’alternativa a Matteo Politano è tra gli obiettivi. In questo ambito, il club sta considerando giocatori che possano avere caratteristiche diverse rispetto ai già citati Politano e David Neres.

Inoltre, la questione della fascia destra difensiva è altrettanto importante. Sebbene Giovanni Di Lorenzo sia il titolare indiscusso, il fitto calendario che attende il Napoli nella prossima stagione richiede l’acquisto di un giocatore in grado di sostituire il capitano quando necessario, garantendo freschezza e affidabilità.

Riprende quota anche il nome di Juanlu Sánchez, esterno del Siviglia. Già accostato al Napoli nella scorsa estate, il laterale spagnolo potrebbe tornare a rivestire un ruolo centrale nelle strategie di mercato della società campana. Nonostante Manna stia considerando altri profili, come Dodô della Fiorentina e Valincic, Juanlu è ritenuto un’opzione privilegiata per la sua età e per i margini di miglioramento.

Monitoraggio e opportunità nella difesa e a centrocampo

Le strategie di mercato del Napoli, però, non si limitano soltanto alle fasce. In difesa, rimane sotto osservazione la situazione di Mario Gila della Lazio. L’obiettivo del club è di trovare un difensore che possa aumentare la competitività nel reparto, mantenendo sempre un occhio attento alle opportunità di mercato.

Per il centrocampo, i nomi di Richard Ríos e Adrien Rabiot continuano a circolare tra le opzioni, anche se ogni possibile inserimento sarà subordinato a eventuali cessioni nel reparto. La società ha la ferma intenzione di migliorare la profondità dell’organico senza operare stravolgimenti radicali.

Il Napoli sta lavorando per mantenere l’ossatura del gruppo principale, intervenendo in modo mirato per ottimizzare il rendimento della squadra. Gli arrivi di Zeballos e Juanlu Sánchez rappresenterebbero perfettamente la linea guida della società: investimenti sostenibili e mirati su profili con un potenziale di crescita.

Queste scelte rispecchiano la volontà della dirigenza di costruire un futuro solido, mantenendo il focus sulla competitività immediata. Il Napoli, quindi, si prepara ad affrontare una nuova stagione con l’intento di presentarsi in forma e dare il via a una fase di crescita e sviluppo costante.

Fonti ufficiali: [Boca Juniors](https://www.bocajuniors.com.ar), [Siviglia FC](https://www.sevillafc.es), [SSC Napoli](https://www.sscnapoli.it).

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