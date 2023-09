Ferrara snobba il Napoli e spara: “Juventus in corsa per lo Scudetto, deve farcela”

L’ex difensore Ciro Ferrara ha parlato della Juventus e della corsa Scudetto in Serie A, snobbando il Napoli di Rudi Garcia.

La squadra di Massimiliano Allegri può giocarsela per dire la sua in Serie A: parola dell’ex difensore Ciro Ferrara.

L’ex giocatore che in carriera ha vestito le maglie di Napoli e Juventus, oggi inviato ed opinionista della redazione di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisiva.

“La squadra di Massimiliano Allegri è partita abbastanza positivamente in campionato. Ad Udine ha giocato bene ma solo nel primo tempo, mentre contro l’Empoli è riuscita ad essere continua per tutta la durata della gara, creando tante occasioni e non subendo praticamente mai un tiro in porta se non quello di Destro nel finale. Danilo è il leader della difesa ma anche di tutta la squadra” ha detto.

Sulla corsa Scudetto di questa edizione della Serie A, invece: “Mentre Milan e Inter hanno una struttura formata, la Juve ha necessità di riprendere un cammino che negli ultimi anni l’ha vista in difficoltà. Ha necessità di dare questa impressione alle altre squadre per mettere sotto pressione. Credo che quello di quest’anno sia un campionato equilibrato e la Juventus può e deve assolutamente rientrare nei giochi per la vittoria finale”, ha concluso l’ex calciatore della Nazionale Italiana, al Napoli dalle Giovanili sino al 1994, anno in cui si trasferì a Torino.