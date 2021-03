Fedele: “Sarri ha detto si a De Laurentiis. Ecco come finirà Milan-Napoli”

“Sarri ha detto si a De Laurentiis” lo ha detto Enrico Fedele. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro i microfoni di Televomero ha parlato delle strategie di mercato di Aurelio De Laurentiis e Cristiano

Giuntoli.

“Maurizio Sarri ha già detto di sì al Napoli. Non è più l’allenatore che abbiamo visto in passato anche perché le esperienze a Londra con il Chelsea e a Torino con la Juventus lo hanno cambiato, ma in meglio per fortuna”.

Enrico Fedele ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Maurizio Sarri non è più così intransigente come lo era in passato, ha capito che l’allenatore non conta più dei calciatori e sa che deve mettere i suoi uomini nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio.

Aurelio De Laurentiis, d’altronde, vuole fare un colpo a sensazione. Maurizio Sarri è l’unico allenatore a godere della stima incondizionata dei napoletani: gli perdonerebbero anche degli errori nella prima partita. Da quello che so io è fatta al 70%.”