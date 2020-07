Fedele: “Gestione Osimhen pessima, il Napoli si ridimensiona. Ecco perchè”

Enrico Fedele spara a zero sul Napoli e sulla gestione dell’affare Victor Osimhen da parte del club azzurro. Ecco l’intervista a Radio Marte.

Il Napoli e Victor Osimhen una trattativa estenuante andata per le lunghe. Il calciatore si è fatto un po’ pregare, poi il cambio di procuratore ha messo un ulteriore freno nella vicenda. Sull’affare Osimhen arriva il parare di Enrico Fedele che a Radio Marte dice:

La gestione del Napoli sull’affare Osimhen è pessima. A gennaio opera di ridimensionamento, invece mi arrabbio quando mi vogliono far credere che con questi calciatori si possa lottare per grandi traguardi. Il Napoli ha un preciso progetto, valorizzare i giovani e cercare di venderli al massimo: De Laurentiis è un professore finanziario.

Quindi secondo Fedele il Napoli non sol ha tratto male la trattativa per Osimhen ma starebbe facendo, ad un livello più alto, quello che l’Udinese ha fatto per tanto tempo: ovvero valorizzare i calciatori e poi venderli al miglior offerente. Il tutto grazie alla regia di Aurelio De Laurentiis che, nonostante qualche abboccamento, non ha alcuna intenzione di vendere la società.